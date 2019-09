Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angeblicher Geldgewinn am Telefon

Sömmerda (ots)

Abermals versuchten Betrüger sich über das Telefon Geld zu ergaunern. Am Samstag teilte ein 66 jähriger Mann mit, dass ihm am Telefon knapp 50.000,- EUR als Gewinn versprochen wurden. Das Geld sollte ihm durch einen Notar bis an seine Haustür gebracht werden. Um den vermeintlichen Notar für seine Mühen entlohnen zu können, sollte ihm der Mann 700,- EUR in bar übergeben. Der angebliche Gewinner ging jedoch von einer Gaunerei aus und informierte die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Nun ermittelt die Polizei Sömmerda wegen Betrug im Versuch. (FR)

