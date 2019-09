Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad entwendet

Erfurt (ots)

Freitagnacht von 23:00 Uhr bis 07:30 Uhr wurde ein Motorrad in der Nordhäuser Straße in Erfurt entwendet. Es handelt sich hierbei um eine Yamaha, Typ FZS 600 in der Farbe Orange. Das Motorrad war lediglich mit Lenkradschloss gesichert vor dem Haus abgestellt.(TL)

