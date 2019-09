Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Stotternheim

Erfurt (ots)

Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in Stotternheim zu einem Brand an einer alten Industriehalle. Ein unbekannter Täter hatte Müll, darunter auch Altreifen angezündet, was zu erheblicher Rauchentwicklung führte. Durch das Feuer wurde die Wand und das Dach einer Halle beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Stotternheim und Mittelhausen sowie die Berfusfeuerwehr aus Erfurt kamen zum Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (TL)

