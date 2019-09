Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sommernacht in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019 wurden durch die Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd diverse Körperverletzungsdelikte in der Landeshauptstadt aufgenommen. Gegen 20:30 Uhr geriet ein 18 jähriger an der Lutherkirche mit einem zweiten Mann wegen eines abgestellten Regenschirmes in Streit und wurde hierbei durch den Unbekannten mit einem Reizgas verletzt. Gegen 02:30 Uhr konnten die Kollegen zwei aufeinander einschlagende Frauen am Ilversgehofener Platz feststellen. Beide trugen ihre Rivalitäten in einer handfesten Schlägerei aus, hatten sich zuvor mit Glasflaschen beworfen und alles nur, um die Gunst eines Mannes zu erlangen. Nach dem Besuch einer Diskothek am Anger setzten 3 Männer ihre Fäuste um 04:00 Uhr gegen einen Passanten ein, verletzen ihn hierbei und flüchteten im Anschluss. Durch die gute Zusammenarbeit der beiden Inspektionsdienste Erfurt Nord und Süd konnten die 3 Tatverdächtigen noch auf der Flucht festgestellt werden. Zwischenzeitlich fielen 4 Männer im Alter von 16- 33 Jahren bei der Nutzung von E-Scootern sowie einem Fahrrad auf. Es wurden Alkoholmengen von 0,48 Promille bei einem Fahranfänger, bis hin zu 1,79 Promille festgestellt. Deliktspezifische Anzeigen wurden gegen die benannten Personen aufgenommen. Auch nach Arnstadt mussten die Erfurter Kollegen zu einem Wohnungseinbruch eilen und die dort zuständige Ilmenauer Dienststelle unterstützten. Den noch sommerlichen Temperaturen geschuldet, wurde die turbulente Nacht mit Einsätzen, verursacht durch Ruhestörungen, abgerundet. (MA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell