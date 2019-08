Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer von Parfum gesucht

Erfurt (ots)

Am 12.08.2019 durchsuchten Erfurter Polizisten aufgrund vorangegangener Diebstahlsdelikte die Wohnung eines 37-jährigen Mannes in der Johannesvorstadt von Erfurt. Hier stellten sie verschiedenes Diebesgut sicher. Zum Teil konnte dieses bereits verschiedenen Märkten in Erfurt zugeordnet werden. Die Herkunft von 21 Parfumflaschen der Marke "bruno banani" wirft bei den Ermittlern aber noch Fragen auf. Die Erfurter Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. In welchem Markt fehlen größere Mengen des Parfums? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 203579 entgegen. (JN)

