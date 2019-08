Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Sicherheit gebracht

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagvormittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Löbervorstadt gerufen. Offene Schulden hatten einen Streit zwischen zwei Männern ausgelöst. Nachdem sich beide Männer im Treppenhaus begegnet waren, ergriff der 35-Jährige aus Angst vor seinem Bekannten die Flucht. Der 33-Jährige rannte ihm nach, wobei das Opfer auf der Treppe stürzte. Der Verfolger entriss ihm seinen Rucksack, worauf der 35-Jährige sich bei einem Wachmann in Sicherheit bringen konnte. Nach Eintreffen der Polizei stellte sich der 33-Jährige. Er hatte im Rucksack des Opfers verschiedene Karten und Dokumente von verschiedenen Personen gefunden, die offenbar nicht ihm gehörten. Die Beamten konnten nach einer Fahndungsabfrage feststellen, dass ein Teil der Karten in Fahndung standen. Die Dokumente wurden sichergestellt und eine Anzeige erstattet. (CD)

