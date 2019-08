Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Baucontainer gelangt

Erfurt (ots)

Unbekannte gelangten auf ein Vereinsgelände in der Straße Am Wasserturm und brachen einen Baucontainer auf. Sie stahlen verschiedene Sägen, Beleuchtung und ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 450 Euro. Der Container wurde gewaltsam geöffnet und dadurch Sachschaden in Höhe von 50 Euro verursacht. Am Donnerstagabend wurden die Beschädigungen am Baucontainer festgestellt und der Diebstahl bemerkt. (CD)

