Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frühstück von Handwerkern geklaut

Erfurt (ots)

Das Frühstück von zwei Handwerkern ist am Donnerstag in die Hände von dreisten Dieben gelangt. Die Handwerker hatten ihren Firmentransporter am Vormittag am Boyneburgufer abgestellt und für nur kurze Zeit verlassen. Als sie wiederkamen, war die Seitenscheibe eingeschlagen und ihre beiden Taschen fehlten aus dem Fahrzeug. Für die Handwerker war das gleich doppelt ärgerlich. Denn neben Werkzeug befand sich auch das Frühstück der Männer darin. (CD)

