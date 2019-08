Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol führte zu Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu viel Alkohol hatte ein 71-jähriger Autofahrer getrunken, der am Donnerstagabend in der Nähe von Riethgen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der Mercedesfahrer stieß am Abzweig der Bundesstraße 86 mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen, wobei es zur Beschädigung beider Autospiegel kam. Daraufhin wollte der 71-Jährige wenden und fuhr den Mercedes im Straßengraben fest. Die 57-jährige Opelfahrerin erkannte, dass ihr Unfallgegner unter Alkoholeinfluss stand und informierte die Polizei über den Unfall. Die Vermutung der Frau bestätigte sich. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille an. Der Mann musste seinen Führerschein an die Polizisten abgeben und zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. (CD)

