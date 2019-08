Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Platzverweis

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag in die Salzmannstraße gerufen, weil es dort zwischen drei Männern betrunkenen Männern eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Zwei der Männer hatten vor einem Einkaufsmarkt Alkohol zu sich genommen. Ein 23-Jähriger kam hinzu und provozierte die beiden. Es entwickelte sich ein Streit, der in einer Schlägerei endete. Passanten griffen ein und brachten die Streithähne auseinander. Die Polizeibeamten erteilten dem 23-jährigen betrunkenen Mann einen Platzverweis. Das Alkoholmessgerät zeigte bei ihm ein Messergebnis von über 3 Promille an. Er war der Polizei bereits wegen anderen Gewaltdelikten bekannt. (CD)

