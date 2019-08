Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter Fahrer mit Schauspieltalent

Erfurt (ots)

Mit einem einfallsreichen E-Scooter Fahrer hatten es Polizisten in der vergangenen Nacht in Erfurt zu tun. Die Beamten fuhren gegen 3:00 Uhr in der Altstadt Streife. Ein E-Scooter Fahrer sah das Polizeiauto und beendete seine Fahrt abrupt hinter einem Transporter. Anschließend flüchtete der junge Mann. Die Polizisten verfolgten ihn und fanden ihn schließlich liegend auf einer Treppe. Um den Maßnahmen der Polizei zu entgehen, stellte er sich schlafend. All sein schauspielerisches Talent nütze am Ende nichts. Der 19-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er durfte die Beamten zur Blutentnahme begleiten und erhielt eine Anzeige. (JN)

