Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf E-Scootern

Erfurt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten am frühen Donnerstagmorgen zwei junge Spanier mit E-Scootern fest, die beide unter Alkoholeinfluss standen. Die Männer, im Alter von 22 und 24 Jahren, fuhren zusammen auf der Johannesstraße. Nachdem beide in das Messgerät gepustet hatten, zeigten die Werte über 0,6 und 0,9 Promille an. Sie erhielten beide eine Anzeige. (CD)

