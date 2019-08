Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie brachte Diebe in Verlockung

Erfurt (ots)

Diebe sind am Mittwochnachmittag Am Alten Nordhäuser Bahnhof in große Verlockung geraten. Sie schlugen eine Autoscheibe ein, um an ein liegengelassenes Portemonnaie zu gelangen. Die 39-jährige Skoda-Besitzerin hatte in der Nähe einer Kindertagesstätte geparkt und ihr Auto abgeschlossen. Als sie nach zehn Minuten zurückkam, war bei ihrem Auto eine Scheibe eingeschlagen und ihr Portemonnaie mit sämtlichen Ausweisen, Geldkarte und 30 Euro Bargeld fehlten. Hinzu kam der ca. 500 Euro hohe Sachschaden am Auto. Um Diebstähle zu vermeiden, rät die Polizei zur Vorsicht. Es sollten keine Taschen, Rucksäcke, Handys oder auch andere Wertgegenstände im Auto zurückgelassen werden, selbst wenn man nur für kurze Zeit das Auto verlässt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell