Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teures E-Bike weg

Erfurt (ots)

Ein Dieb hat vermutlich den Wert seiner Beute einzuschätzen gewusst, als er am Mittwoch in der Warsbergstraße aktiv wurde. Er gelangte an ein grau-schwarzes E-Bike "Haibike", das die Besitzerin am Morgen mit dem Fahrradschloss an einem Zaun angeschlossen hatte. Als die Geschädigte gegen 10:00 Uhr zu ihrem Fahrrad wollte, stellte sie den Diebstahl des ca. 3.000 Euro teuren E-Bikes fest. Sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell