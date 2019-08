Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebespärchen geschnappt

Erfurt (ots)

In Erfurt hat ein Ladendetektiv einem Diebespärchen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er beobachtete das junge Pärchen am Abend in einem Geschäft im Stadtzentrum, wie dieses stehlen wollte. Einen Teil ihrer Beute hatten die beiden schon zu ihrem Auto gebracht. Der Ladendetektiv konnte mit Hilfe seiner Mitarbeiter die beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Die 20-jährige Frau und ihr 24-jähriger Begleiter hatten es auf Sportbekleidung und Sportgeräte abgesehen. Wäre der Diebstahl dem Ladendetektiv nicht aufgefallen, so hätten die beiden Beute im Gesamtwert von ca. 1.400 Euro erlangt. Als die Polizisten in deren Wohnung kamen, fanden sie weitere Sportartikel, Sportbekleidung und auch Videospiele im Wert von ca. 1.300 Euro. Es muss noch geklärt werden, aus welchen Diebstahlshandlungen die Sachen stammen. Das gesamte Beutegut wurde sichergestellt, wie auch eine Softairpistole, die sich in deren Auto befand. Das Pärchen wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (CD)

