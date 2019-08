Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Kennzeichen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Günstedt stellten Polizisten am Mittwoch ein Auto mit falschen Kennzeichentafeln fest. Wie sich herausstellte, war das Auto erst kürzlich entstempelt worden. Die angebrachten Kennzeichen gehörten an ein anderes Fahrzeug, so dass das Auto dementsprechend nicht versichert war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den 19-jährigen Besitzer Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch erstattet. (CD)

