Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brummifahrer mit knapp 3 Promille

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochmittag wurden Polizeibeamte nach Weißensee gerufen, weil ein Lkw-Fahrer auf einen Zeugen einen völlig betrunkenen Eindruck machte. Der Lkw-Fahrer hatte sich bei der Anmeldung einer Firma gemeldet und sehr stark nach Alkohol gerochen. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen und bei dem 45-Jährigen einen Alkoholtest durchführten, bestätigte sich der Verdacht. Das Messgerät zeigte knapp 3 Promille an. Der Lkw-Fahrer zeigte sich geständig. Er war alleine unterwegs und hatte trotz seines Zustandes den Lkw auf das Parkplatzgelände der Firma gelenkt. Nachdem die Polizisten seinen Führerschein beschlagnahmt und seine Fahrerkarte sichergestellt hatten, musste der 45-Jährige zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell