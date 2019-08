Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Opfer wird zum Täter

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Mehrere Zeugen mussten am Mittwochabend in Stotternheim mit ansehen, wie eine Frau von einem Mann auf offener Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend getreten wurde. Als Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Glücklicherweise war die 32-jährige Frau unverletzt. Sie und ihr 33-jähriger Begleiter standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Frau zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Sie beleidigte die Polizisten, schlug auf den Streifenwagen ein und leistete massiven Widerstand. Auch als sie gefesselt im Streifenwagen saß, reagierte sie sich an der Innenausstattung des Wagens ab und versuchte nach den Polizisten zu treten. Als sie durchsucht wurde, fand man außerdem kleine Mengen Drogen auf. Ermittelt wird nun gegen beide Streithähne. (JN)

