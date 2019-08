Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 78-jährige Rentnerin nach Verkehrsunfall verstorben

Erfurt (ots)

Die 78-jährige Rentnerin, die am Mittwoch in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt wurde, ist am gleichen Tag aufgrund ihrer schweren Verletzungen in der Klinik verstorben. (CD)

