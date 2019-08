Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo warnt vor Betrugsmasche an Computern

Erfurt (ots)

Erneut haben dreiste Betrüger versucht, an das Geld gutgläubiger Menschen zu gelangen. Der Kripo liegen derzeit mehrere Anzeigen von Geschädigten vor, die zum Teil auf die Betrugsmasche hereingefallen sind. Die Opfer erhielten entweder einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter oder es öffnete sich auf dem Computer ein Feld, auf dem man aufgefordert wurde unter einer eingeblendeten Telefonnummer bei dem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter anzurufen. Kommt es zum Telefonkontakt, verlangt der vermeintliche Anbieter einen Zugriff auf den Computer, um ein Problem auf den Computer zu lösen. Gleichzeitig wird ein "Wartungsvertrag" angeboten. Der Computer wird für den Geschädigten gesperrt und erst gegen Zahlung eines bestimmten Betrages wieder freigeschaltet. Für den angeblichen "Wartungsvertrag" werden unterschiedliche Kosten verlangt. Hierfür erfragt der angebliche Mitarbeiter von Microsoft z.B. die Kreditkarten- u. Kontodaten des Opfers oder verlangt Gutscheincodes. Die Kripo warnt davor, persönliche Daten am Telefon an fremde Personen oder Firmen zu übermitteln und keinen Fremdzugriff auf den Computer zuzulassen. Sollte auf dem Computer ein Fenster mit einer Aufforderung erscheinen, ist es ratsam sofort den Rechner vom Netz zu trennen und sich Rat bei Fachleuten zu suchen. Im Zweifelsfall ist die Polizei zu informieren. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell