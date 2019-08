Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen dabei

Sömmerda (ots)

Im Stadtgebiet von Sömmerda kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag einen 32-jährigen Fahrradfahrer. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie Drogen in seinem Portemonnaie. Der Test schlug positiv auf Amphetamin an. Der 32-Jährige war bereits polizeibekannt, u.a. wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und erstatteten gegen den Mann eine Anzeige. (CD)

