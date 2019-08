Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abfallcontainer brannte

Sömmerda (ots)

Ein Abfallcontainer ist in der Nacht zum Mittwoch in Sömmerda, in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Mainzer Straße in Brand geraten. Kurz nach Mitternacht ging der Anruf eines Zeugen bei der Rettungsleitstelle ein, der den Brand festgestellt hatte. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und sorgte für die Löschung des Containers, der mit Pappe- und Plastikverpackungen befüllt war. Glücklicherweise griff der Brand auf kein Gebäude über, so dass es zu keinem größeren Sachschaden kam. Die Ursache für den Brand konnte bislang noch nicht abgeklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell