Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Geisterfahrer" auf Bundesstraße 4

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Ein "Geisterfahrer" hat am Dienstagabend zur Verunsicherung anderer Fahrzeugteilnehmer gesorgt. Ein Zeuge teilte kurz vor 21:00 Uhr der Polizei mit, dass er auf der Bundesstraße 4 bei Elxleben ein Auto gesehen habe, welches in Richtung Gebesee auf der falschen Fahrspur fuhr. Vermutlich fuhr der Fahrer am Abzweig Dachwig, zur Bundesstraße 176 ab. Die Polizei führt gegenwärtig noch Ermittlungen zum möglichen Fahrer. Es werden Zeugen gesucht, denen der graue Honda mit Wartburgkreiskennzeichen aufgefallen ist. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

