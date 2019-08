Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Haftbefehl in Verkehrskontrolle gerollt

Landkreis Sömmerda (ots)

Der Polizei ging heute Morgen ein Mann ins Netz, gegen den zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlagen. Der 50-jährige Autofahrer wurde im Rahmen einer Schulwegüberwachung von Polizeibeamten im Landkreis Sömmerda angehalten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn die zwei Erzwingungshaftbefehle vorlagen. Weiterhin ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis, so dass der Mann zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der 50-jährige konnte die zu zahlende Geldbuße in Höhe von rund 100 Euro aufbringen und somit die Gefängnisstrafe von sich abwenden. (CD)

