Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Mähdrescher

Landkreis Sömmerda (ots)

In Vogelsberg im Landkreis Sömmerda, ist am Dienstagabend ein Mähdrescher in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der 32-jährige Fahrer hatte in der Ortschaft eine Straße überqueren wollen. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Der Mähdrescher prallte mit dem Auto zusammen, wobei die 61-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ihre 22-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock. Die beiden Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. (CD)

