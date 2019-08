Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinderfahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Dieb hat am 22.08.2019 zwei Kinder um ihre Fahrräder gebracht. Der 37-jährige Vater hatte um 17:10 Uhr die Räder in der Keilhauergasse in einem Fahrradständer angeschlossen. Als er mit seinen Kindern 50 Minuten später vom Einkaufen zurückkam, fehlte von den Kinderfahrrädern jede Spur. Die Fahrräder der Marke Woom, in den Farben grün und gelb, weisen einen auffälligen Rahmenaufbau auf. Zudem werden sie nicht in jedem Fahrradladen verkauft, sondern nur von bestimmten Händlerketten vertrieben. Das Diebesgut sollte somit auffallen, wenn es in der Nachbarschaft neu auftaucht. Der Wert der Fahrräder beträgt über 600 Euro. Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Fahrräder geben? Zeugen wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 216695. (JN)

