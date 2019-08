Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturz mit Roller

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montagmittag eine 25-jährige Frau zu, die mit ihrem motorisierten Roller auf der Stauffenbergallee fuhr. Sie musste vor der Ampelanlage zur Trommsdorfstraße bei "Rot" anhalten. Als sie bremste, blockierte das Vorderrad, so dass die junge Frau die Kontrolle über ihren Roller verlor und stürzte. Sie musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell