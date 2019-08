Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neun Keller aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Am Montag wurde der Polizei bekannt, dass in der Nacht zuvor in insgesamt neun Keller in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda eingebrochen wurde. Die Täter verursachten hierbei Sachschaden von mindestens 500 Euro und gelangten an ein Batterieladegerät, einen Akku-Schrauber und anderes Werkzeug. (CD)

