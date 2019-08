Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Traktor

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Straße zwischen Orlishausen und Sprötau zum Verkehrsunfall mit einem Traktor gekommen. Während ein 61-jähriger Autofahrer den Traktor überholte, bog das landwirtschaftliche Fahrzeug nach links auf ein Feld ab. Der VW Tiguan kam dabei von der Fahrbahn ab und in einem zwei Meter tiefen Straßengraben zum Stehen. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufwendig, da die Achse des Traktors gebrochen war und für das Auto ein Bergekran benötigt wurde. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. Die Landstraße war insgesamt für zwei Stunden voll gesperrt. (CD)

