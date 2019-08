Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Keller

Erfurt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand nach Erfurt-Melchendorf, Am Drosselberg gerufen. Dort brannte es in einem Fahrradkeller, wobei ein Fahrrad und ein Teil des Raumes beschädigt wurden. Kurze Zeit später konnte ein 51-jähriger Mann ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es besteht der Verdacht, dass er für die Tat verantwortlich ist. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell