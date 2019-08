Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mosaik-Sammlung und Mobiliar aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Reichlich Beute machten unbekannte Einbrecher in einem Keller am Leipziger Platz. Sie gelangten an einen Tisch mit sechs Stühlen, ein Rennrad und eine Mosaik-Sammlung im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Der 40-jährige Eigentümer stellte den Einbruch am vergangenen Wochenende fest, nachdem er schon längere Zeit nicht mehr in seinem Keller war. (CD)

