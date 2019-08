Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger fast vor Auto gelaufen

Erfurt (ots)

Auf der Nordhäuser Straße hat das Verhalten eines Fußgängers am Montagabend fast zu einem Unfall geführt. Obwohl die Fußgängerampel "Rot" zeigte, lief ein Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn und blieb stehen. Zum Glück reagierte ein herannahender Autofahrer noch rechtzeitig und leitete eine Bremsung ein, so dass er einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger verhindern konnte. Wie sich später herausstellte, stand der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Er war so aggressiv, dass er später gegen einen Stromverteilerkasten trat und diesen beschädigte. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und anschließend in die Klinik gebracht. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell