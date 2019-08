Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gleich mehrmals betrunken erwischt

Erfurt (ots)

In Erfurt musste ein 40-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen gleich zwei Mal zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle mitkommen, nachdem er betrunken auf seinem Fahrrad erwischt wurde. Zunächst hatten Polizeibeamte den Mann Am Anger auf seinem Fahrrad festgestellt. Als er in das Alkoholmessgerät pustete, zeigte der Wert über 2,6 Promille an. Für den Fahrradfahrer hatte das neben der Blutentnahme eine Anzeige zur Folge. Das hielt den Mann nicht davon ab, erneut auf sein Fahrrad zu steigen. Nach ca. zwei Stunden wurde er erneut von Polizisten im Stadtgebiet festgestellt. Das Alkoholmessergebnis ergab wieder 2,6 Promille. Der Fahrer musste erneut die polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen lassen. (CD)

