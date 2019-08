Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe auf Baustelle

Erfurt (ots)

Unbekannte Diebe waren am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Riethstraße unterwegs. Sie entwendeten Teile einer Brückenkonstruktion im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Obwohl die Baustelle durch Bauzäune abgesperrt war, hinderte es die Diebe nicht daran an die Beute zu gelangen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 215116 entgegen. (CD)

