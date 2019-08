Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Einkaufen bestohlen

Erfurt (ots)

Eine günstige Gelegenheit bot sich einem Langfinger am Montagvormittag in einem Geschäft am Berliner Platz. Er gelangte an das Portemonnaie einer jungen Frau, die das Portemonnaie in ihren Einkaufswagen gelegt hatte. Während die 28-Jährige Frau einkaufte und ihren Einkaufswagen aus den Augen ließ, entwendete der Unbekannte das Portemonnaie mit ca. 200 Euro Bargeld, Geldkarte und Ausweisen. Erst als die Frau an der Kasse war, fiel ihr der Diebstahl auf. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell