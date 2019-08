Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradklingel führt zu Faustschlag

Erfurt (ots)

Ein Fahrradfahrer machte gestern Vormittag eine schmerzhafte Begegnung. Er war in einem Wohngebiet im Erfurter Norden mit dem Fahrrad unterwegs. Um auf dem Radweg am Karl-Reimann-Ring an einem Fußgänger vorbei zu kommen, klingelte er mit der Fahrradklingel und forderte den Mann auf Platz zu machen. Der Unbekannte drehte sich kurzerhand um und schlug den 37-jährigen Fahrradfahrer mit der Faust ins Gesicht. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann unerkannt flüchten. Er war etwa 18 bis 19 Jahre alt, hatte eine sportliche, schlanke Figur und trug an einem Unterarm einen schwarzen Verband. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. (JN)

