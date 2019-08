Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentner durch Einbrecher überrascht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 79-jähriger Rentner wurde am Samstag in seinem Gartengrundstück in Gebesee von einem Einbrecher überrascht. Der Rentner hatte dort übernachten wollen. Als er nachts auf Toilette gehen wollte und aus der Gartenlaube kam, lief ihm plötzlich der Einbrecher in die Arme. Unvermittelt schlug der Einbrecher auf ihn ein, so dass der 79-Jährige im Gesicht schwer verletzt wurde. Der Angreifer verließ danach fluchtartig das Gartengrundstück. Glücklicherweise hörte ein Gartennachbar die Hilferufe des Rentners und eilte ihm sofort zu Hilfe. Die Polizei ermittelte einen 17-jährigen Jugendlichen, der vermutlich für die Tat verantwortlich ist. Der 79-Jährige musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (CD)

