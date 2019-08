Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf Klapprad

Erfurt (ots)

Wegen eines defekten Rücklichtes hielten Polizisten am frühen Samstagmorgen am Fischmarkt eine Frau mit einem Klapprad an. Als sie die 28-jährige Fahrradfahrerin kontrollierten, stellten sie bei ihr starken Alkoholgeruch fest. Die Frau war einsichtig und pustete in das Alkoholmessgerät. Der Wert zeigte über 1,7 Promille an. Sie musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen und ihr Klapprad stehen lassen. (CD)

