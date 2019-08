Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand ausgelöst

Erfurt (ots)

Eine weggeworfene Zigarette und die derzeitige extreme Trockenheit könnten die Ursache für einen Brand gewesen sein, der am Freitagabend auf einer Wiese in der Schwerborner Straße ausbrach. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen aus, nachdem der Brand gegen 18:00 Uhr der Rettungsleitstelle mitgeteilt wurde. Durch den sofortigen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Insgesamt brannte eine ca. 30 Quadratmeter große Wiesenfläche in der Nähe eines Gebäudes ab. Verletzt wurde zum Glück niemand. (CD)

