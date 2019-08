Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf E-Rollern unterwegs

Erfurt (ots)

Die Polizei registrierte am vergangenen Wochenende in Erfurt vier Fahrer mit E-Rollern, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Die Fahrer wurden alle abends und in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet festgestellt. Die Männer waren zwischen 21 und 51 Jahren alt. Der höchstgemessene Alkoholwert lag bei 1,2 Promille. Sie erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei einem der Fahrer entdeckten die Polizisten über zwei Gramm Marihuana in der Hosentasche. Der 21-Jährige bekam deshalb noch eine weitere Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er war der Polizei bereits wegen anderen Straftaten bekannt, u.a. gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell