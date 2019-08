Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast bei Unfall im Bus verletzt

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend ereignete sich auf der Salzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bus beteiligt war. Der Busfahrer hatte die Kreuzung an der Salinenstraße überqueren wollen, als er hierbei mit einem abbiegenden Mercedes Benz zusammenprallte. Eine 34-jährige Businsassin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in die Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es trotz Ampelregelung zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. (CD)

