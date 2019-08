Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffälliger Fiat gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen orangefarbenen Fiat Punto sahen es Diebe am vergangenen Wochenende in Erfurt ab. Sie stahlen das Auto in der Nacht zum Samstag in der Magdeburger Allee. Der 48-jährige Eigentümer hatte seinen Kleinwagen älteren Baujahres dort geparkt. Der Wert des Autos wird auf 6.000 Euro geschätzt. Wer hat das Fahrzeug mit Erfurter Kennzeichen gesehen und kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben? Hinweise erbittet unter Angabe der Vorgangsnummer 214040 der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

