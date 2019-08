Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Joint führt zu Faustschlägen

Erfurt (ots)

Ein 24-Jähriger musste am Wochenende für sein Eingreifen schmerzlich bezahlen. Er war am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, mit seiner Frau und seinem Kind in der Erfurter Innenstadt unterwegs, als ihm ein Joint rauchender Mann entgegen gelaufen kam. Der Familienvater beschwerte sich bei dem Unbekannten über sein Verhalten. Der Mann zeigte aber wenig Verständnis für die Beschwerde und ging mit Faustschlägen und Tritten auf den 24-Jährigen los. Auch als dieser am Boden lag, ließ der Ungekannte nicht von ihm ab. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte eine dünne Gestalt. Nach Einschätzung des Geschädigten könnte der Mann aus Syrien oder Pakistan stammen. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte schwarze Haare. Er war mir einer langen blauen Jeans, einem weißen Hemd und schwarzen Lackschuhen bekleidet. Zudem trug er einen silbernen Ring mit grünen Stein. Der Familienvater wurde leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er aber durch Zahlung einer Geldstrafe anwenden. Wer kennt einen Mann auf den die Täterbeschreibung passt? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 213788 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell