Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt-Süd (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde in der Milchinselstraße ein Wohnungseinbrecher auf frischer Tat überrascht. Die Wohnungsinhaberin erwachte aus dem Schlaf und traf im Korridor auf einen jungen Mann, der daraufhin vom Tatort flüchtete. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnte der Einbrecher nicht mehr gefasst werden, der etwas Bargeld erbeutet hatte. Möglicherweise hatte das Zusammentreffen mit der Bewohnerin den Diebstahl weiterer Wertsachen verhindert.

