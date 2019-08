Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Würziger Duft aus dem Auto

Erfurt- Krämpfervorstadt (ots)

Als eine Streifenbesatzung des Inspektionsdienstes Süd in den frühen Morgenstunden in der Liebknechtstraße einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzog, strömte den Beamten durch das halb heruntergelassene Fenster der Fahrertür ein derart starker Marihuanageruch entgegen, dass der Fahrzeugführer auf diesen Vorhalt hin keine Ausrede hatte. So händigte er den Beamten freiwillig eine Konsumeinheit Marihuana aus, die sich in der Ablage der Fahrertür befand. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurde außerdem noch ein kleines Schraubglas mit Marihuana gefunden. Die Gesamtmenge betrug etwa fünf Gramm. Den 53-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

