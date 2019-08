Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörender Lärm

Erfurt (ots)

Einhergehend mit den sommerlich milden Temperaturen wurden an diesem Wochenende zahlreiche Ruhestörungen im Erfurter Norden sowie den dazugehörenden Ortsteilen gemeldet. In den meisten Fällen genügte eine belehrende Ermahnung der jeweiligen Verantwortlichen, an anderer Stelle zog es die Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich. In einem Fall gerieten die Mietparteien folglich in Streit, woraufhin zudem Anzeigen wegen Beleidigung aufgenommen wurden. (RM)

