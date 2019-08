Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperlicher Angriff endet vorzeitig im Gefängnis

Erfurt (ots)

Am Samstagabend traf in einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen ein 29-jähriger Erfurter auf die Freundin seiner Ex-Partnerin. Man geriet in Streit und folglich schlug der Mann mehrfach auf die 25-Jährige ein. Der polizeibekannte Täter konnte anschließend in seiner Wohnung angetroffen werden, wo er auf Grund zweier bestehender Haftbefehle festgenommen und danach in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. (RM)

