Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vergesslichkeit nach Hochzeitsfeier

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner über eine scheinbar vergessene Sporttasche in der Erfurter Lassallestraße informiert. Neben der Kleidung gab eine Einladung Hinweis darauf, dass es sich um das Reisegepäck eines Hochzeitsgastes handelte. Der 37-jährige befand sich bereits auf der Heimreise in das Rheinland und konnte schließlich durch die Gastgeber erreicht und über den Fund informiert werden. Nach einem 200 Kilometer langen Umweg wurden die Sachen vollständig durch die Erfurter Polizei an den glücklichen Eigentümer übergegeben. je

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell