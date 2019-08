Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus an Frontscheibe

Schwerstedt (ots)

Am Freitag, den 23.08.2019 zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Frontscheibe eines KIA in der Pappelgasse in Schwerstedt. Die Scheibe wurde mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes fast vollständig zerstört. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600,-EUR. Die Polizei Sömmerda hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 03634-3360 bei der Polizeiinspektion Sömmerda oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

