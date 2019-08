Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schulwegunfall - Bordsteinkante wurde Radfahrer zum Verhängnis

Erfurt (ots)

Am Freitag fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad, die Leipziger Straße in Erfurt nutzend, von der Schule nach Hause. Hierbei verkantete sein Vorderrad an einer Bordsteinkante und der Junge geriet zu Fall. Hierdurch verletzte er sich leicht am Bein und im Gesicht. Eine hilfsbereite Erfurterin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Verletzten. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Kranknehaus verbracht.

Im Ergebnis der polizeilichen Unfallaufnahme war festzustellen, dass der Fahrradhelm den jungen Radfahrer augenscheinlich vor weit schlimmeren Kopfverletzungen bewahrt hatte. (StSch)

